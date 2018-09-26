НБУ обіцяє не фінансувати бюджетний дефіцит за рахунок позик на внутрішньому ринку

Регулятор обіцяє в передвиборний період залишатися поза політикою.

Національний банк України обіцяє в передвиборний період залишатися поза політикою і не фінансувати бюджетний дефіцит за допомогою купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Якова Смолія під час зустрічі з керівниками найбільших банків.

«Україна вступила в передвиборний період, але, наголошую, Національний банк залишається поза політикою, незалежним і націленим на виконання нашого мандата і подальше втілення в життя реформ», - сказав голова НБУ.

Він також зазначив, що регулятор в жодному разі не повернеться до фіскального домінування.

«Як передбачає Стратегія монетарної політики, наша подальша політика буде спрямована на забезпечення інфляції на рівні 5%, і Національний банк навіть не розглядає можливості фінансувати бюджетний дефіцит за допомогою придбання облігацій внутрішньої державної позики», - наголосив Смолій.

Довідка УНІАН. Станом на 25 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 750,167 млрд грн, при цьому у власності Національного банку облігації на 348,104 млрд грн, або 46% їх загального обсягу.