Негативний прогноз від НБУ - банкірам рекомендовано підготуватися до браку коштів

У банківській система формується новий тренд - скорочення профіциту ліквідності.

Національний банк України рекомендував банкірам заздалегідь подумати над ліквідними заставами для залучення рефінансування у зв'язку з очікуваним наступного року дефіцитом ліквідності.

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Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Якова Смолія в ході зустрічі з керівниками найбільших банків.

За його словами, в банківській система формується новий тренд - скорочення профіциту ліквідності.

"Ми очікуємо, що наступного року банківська система перейде до дефіциту ліквідності, тому варто заздалегідь подумати над ліквідними заставами, щоб мати можливість скористатися інструментами рефінансування", - закликав банкірів глава НБУ.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 вересня 2018 року становить 60,303 мільярда гривень, що на 2,9% вище показника на 1 серпня.