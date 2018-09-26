Завтра в Україні подорожчає валюта

Офіційний курс НБУ на 27 вересня: 100 USD – 2814,2843 гривні; 100 EUR – 3303,1255 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2814,2843 (26 вересня – 2806,1209)

100 EUR – 3303,1255 (26 вересня – 3304,7686)

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Як повідомляє УНІАН, сьогодні, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 гривні/долар.

Поточні котирування на 12 копійок нижче рівня закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 33,02/33,05 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку за станом на 12:00 становить 28,14 гривні/долар.