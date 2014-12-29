Fitch погіршило прогноз для 20 російських банків

Серед фінансових інститутів, яких торкнулися зміни, - Московский кредитный банк, банк "Санкт-Петербург", банк "Зенит", Челиндбанк, Росевробанк, "Локо-банк", Примсоцбанк, Новосибирский Социальный-Коммерческий банк "Левобережный", Совкомбанк, "Тинькофф - Кредитные системы", "СДМ-банк", Азиатско-Тихоокеанский банк "Абсолют-банк", "Еврофинанс Моснарбанк", Быстробанк, "СКБ-банк" Экспобанк, "Спурт-банк", Первобанк, Уралтрансбанк, передає DW.

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Серед основних причин свого рішення агентство назвало "економічну рецесію, істотне збільшення витрат на консолідація боргу, різке знецінення рубля, закриття оптових ринків фінансування, складну ситуацію з ліквідністю і зростання інфляції в Росії. Експерти Fitch прогнозують, що скорочення російського ВВП у 2015 році може скласти 2,8 відсотка. Причому вони не виключають, що погіршити ситуацію можуть посилення санкцій відносно Москви, зниження цін на енергоносії та прискорення відтоку капіталу із країни.

Водночас Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента двох російських фінінститутів - Новикомбанка і Российского универсального банка, - відзначаючи їхню "помірну стійкість у більш слабкому операційному середовищі".

Раніше УНІАН повідомляв, що агентство S&P погіршило прогноз зростання ВВП Росії у 2015 році.