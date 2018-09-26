Федрезерв США втретє за рік підвищив ключову ставку

У ФРС США також заявили, що планують ще раз підняти ставку в 2018 році, і тричі - в 2019 році.

Федеральна резервна система США підвищила ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 2-2,25%.

Це стало третім підвищенням ключової ставки в 2018 році, вжитим американським регулятором, передає РБК.

У релізі Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) говориться, що з останнього засідання комітету в серпні макроекономічна статистика показує, що ринок праці продовжує зміцнюватися, а економічна активність стабільно зростає. Рівень безробіття залишався низьким, число робочих місць зростало, як і витрати домогосподарств і інвестиції в основний капітал. Річна інфляція трималася поблизу таргету в 2%.

У комюніке FOMC грошово-кредитна політика вперше за довгий час не охарактеризована як стимулююча (accomodative).

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Згідно «точкових діаграм» (dot plots, відображають прогнози кожного учасника засідання FOMC з ключовою ставкою, складається раз на три місяці), 12 із 16 учасників останнього засідання комітету вважають, що ставка підвищиться ще раз до кінця року. Судячи з очікувань ФРС, жорсткість грошово-кредитної політики має продовжитися в 2019-2020 роках. Медіанний прогноз ставки від регулятора на 2019 рік - 3,13%, на 2020 рік - 3,4%. В 2019 році, як вважають 9 із 16 учасників засідання, ставка зросте щонайменше тричі.

FOMC вважає, що подальше поступове підвищення ставки буде відповідати цілям сталого розширення економічної активності, стабільного ринку праці та інфляції в 2%.

Підвищення було очікуваним для ринку - його ймовірність, виходячи з котирувань ф'ючерсів на ставку по федеральних фондах, оцінювалася в 95%. Згідно зі статистикою, рівень безробіття нині становить 3,9% (мінімальний рівень з 1969 року), у серпні кількість робочих місць зросла на 201 тис. (вище, ніж очікувалося).