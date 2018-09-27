Трамп заявив, що не радий підвищення ключової ставки ФРС

Раніше президент США розкритикував главу ФРС Джерома Пауелла за здійснювану ним політику поступового підвищення базової процентної ставки.

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення у зв'язку з підвищенням Федеральною резервною системою США (ФРС, виконує функції центробанку) базової процентної ставки на 25 б.п., до 2-2,25%, повідомляє ТАСС.

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"На жаль, вони підняли базову ставку, тому що ми так добре справляємося. Я цьому радий", - сказав у середу Трамп на прес-конференції в Нью-Йорку, зазначивши, що краще б зайнятися погашенням боргів або створенням нових робочих місць. Він також заявив, що стурбований ефектом підвищення ставки на економіку.

Влітку Трамп розкритикував голови ФРС Джерома Пауелла за здійснювану ним політику поступового підвищення базової процентної ставки. За даними агентства Bloomberg, президент заявив, що, призначаючи Пауелла на посаду голови ФРС, він вважав, що той буде прихильником збереження низької процентної ставки, проте з розчаруванням з'ясував, що це виявилося не так. Тим не менш американський лідер заявив, що поважає голову фінансового регулятора і не шкодує, що призначив його на цю посаду.

За словами Трампа, незважаючи на те, що йому не подобається підвищення процентної ставки, він вважає, що контроль над національною валютою має здійснювати незалежний орган, яким є ФРС, а не політики.