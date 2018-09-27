Bloomberg: Статки Ахметова знову почали збільшувати

Індекс мільярдерів видання зафіксував, що після трьох років скорочення багатства український олігарх почав отримувати мільярди доларів.

Рінат Ахметов впродовж останніх років мав справу з революцією, війною і втратою деяких активів. У 2013 році його статки досягли найвищого рівня. Однак, після революції, початку війни Росії проти України і анексії Криму він втрачав гроші.

Втім, як пише Bloomberg, 52-річний найбагатший громадянин України почав шлях до відновлення. І згідно з Bloomberg Billionaires Index, його статки тепер становлять 5,9 мільярдів доларів.

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Ахметов володіє найбільшим індустріальним конгломератом в країні System Capital Management, найціннішими активами його лишаються металургійна компанія «Метінвест» і енергетична «ДТЕК». Обидві компанії мають заводи в Луганську і Донецьку, які опинилися в руках проросійських сил з 2014 року.

Ахметов, який був ярим прихильником президента-втікача Віктора Януковича, був змушений переїхати з Донецька в Київ. А його багатство, яке станом на січень 2013 року становило 22,4 мільярди доларів, почало серйозно скорочуватися. На початку 2017 року активи «ДТЕК» і «Метінвест» в Луганську і Донецьку були «націоналізовані» проросійськими бойовиками. Однак, металургійна компанія показала кращі фінансові результати в першій половині 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

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Видобуток вугілля «ДТЕК» скоротилося на 12,9% за останній рік. Однак, спроби перевести енергетичні активи з антрациту на тверде вугілля показали певні результати. Це дозволило скоротити гостру необхідність у імпорті вугілля, пояснив експерт Concorde Capital Олександр Паращій.