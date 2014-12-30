Нафта подешевшала до п'ятирічного мінімуму

02:17, 30 грудня 2014
Фінанси
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Ціна на нафту марки Brent знизилася більш як на 3% та відновила черговий п'ятирічний мінімум.

REUTERS

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent до 21-ї години за київським часом опустилася до 57,62 долара за барель, передає ВВС Україна.

Ціна на нафту марки WTI впала на 3,22% - до 52,97 долара за барель.

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Вартість нафти помітно впала на тлі новин щодо можливих надходжень сировини з родовищ в Мексиканській затоці та США.

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