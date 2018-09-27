"Укрпошта" може припинити доставку пенсій через низький тариф на послугу

За словами Смілянського, кількість пенсіонерів в країні за останні сім років скоротилося на третину.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" може припинити доставку пенсій, оскільки тариф на цю послугу не переглядався з 2004 року. Про це повідомив генеральний директор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський в ефірі однієї з українських радіостанцій.

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"Я за те, що кожна послуга має оплачуватися. Коли хтось комусь недоплачує, починається якась гра.... Коли непрозора звітність, починаються всякі "фокуси", - сказав він.

Смілянський зазначив, що в 2016 році мінімальна зарплата становила приблизно 1 500 гривень, і більшість листонош "Укрпошти" отримували таку зарплату, в середньому обслуговуючи по 143 пенсіонера на одного листоношу.

"Зараз ми маємо 3 723 гривні, з 1 січня - 4 173 гривні. Кількість пенсіонерів, яких ми обслуговуємо, скоротилося до 120... (на одного листоношу - УНІАН). Тобто якщо кількість зменшується, а витрати збільшуються, то цей баланс вже не зводиться", - пояснив він.

За словами Смілянського, кількість пенсіонерів в країні за останні сім років зменшилася на 35%. При цьому тариф на рознесення пенсій не переглядався з 2004 року.

"Дуже проста математика. Хтось повинен закривати цей баланс... А ми просто не в змозі. Це значні кошти - 1 мільярд гривень, а наша виручка - 5,5 мільярда гривень", - підкреслив Смілянський.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Укрпошта" отримала 203 мільйони гривень чистого збитку проти 158 мільйонів гривень чистого прибутку роком раніше.

При цьому "Укрпошта" оцінила збитки від послуги доставки пенсій в 1 мільярд гривень на рік.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.