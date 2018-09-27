Долар і євро подорожчали - гривня знову перейшла до зниження

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 28,28/28,31 грн/дол.

У четвер, 27 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,28/28,31 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 14 копійок нижчі за рівень закриття вчорашніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 33,12/33,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2857 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 26 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 28,15/28,17 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 33,02/33,05 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.