НБУ намагається продати мільярдні активи банків-банкрутів

Раніше ці активи виставлялися на торги окремими лотами в системі «Prozorro.Продаж» за «голландською моделлю».

Національний банк України спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб починають другий етап продажу об'єднаних у пули закладених в НБУ прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків балансовою вартістю 11,5 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті НБУ, на торги будуть виставлені об'єднані в пули не продані під час першого етапу активи для реалізації за «голландською моделлю» із залученням американських консультантів «Дебтекс Україна» (дочірня компанія DebtX) і «Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн» (дочірня компанія FFN).

Наголошується, що раніше ці активи виставлялися на торги окремими лотами в системі «Prozorro.Продаж» за «голландською моделлю», в результаті чого були продані кредити балансовою вартістю 819,6 млн грн.

Регулятор нагадав, що в рамках пілотного проекту у вересні 2017 року на продаж було виставлено два пули активів за стартовими цінами 600 і 810 млн грн, проте торги не відбулися через відсутність пропозицій за одним із пулів і непривабливі цінові пропозиції за іншим.

Також повідомляється, що Нацбанк за неповних дев'ять місяців 2018 року отримав в якості погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 2,1 млрд грн, що майже в 4 рази вище показника за аналогічний період минулого року. У тому числі, від реалізації активів за «голландською моделлю» регулятор отримав понад 373 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів в березні 2017 року спільно з Національним банком розпочав пілотний проект щодо реалізації великих пулів активів неплатоспроможних банків, що знаходяться в заставі НБУ, із залученням до продажу в якості консультантів американських компаній - дочірніх структур світових лідерів з реалізації проблемних активів - компаній DebtX («Дебтекс Україна») і FFN – («Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн»).

У пілотному проекті були задіяні активи в заставі НБУ за раніше виданими кредитами рефінансування «Віейбі Банку», «Брокбізнесбанку», «Дельта Банку», «Актив-банку», а також банків «Київська Русь», «Єврогазбанк», «Фінанси і Кредит» і «Златобанк».

Національний банк як кредитор, погоджує спосіб і місце реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, з урахуванням передбачених внутрішніми нормативними актами фонду процедур.