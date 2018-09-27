Основні українські галузі, що інвестують за кордон – аграрії, гірники та металурги - ЗМІ

За словами експерта, вихід з інвестиціями на іноземні ринки можливий лише у випадку впевненості бізнесу в якісному продукті.

Україна інвестувала в акціонерний капітал іноземних компаній 6,3 мільярда доларів. Про це свідчать дані Держстату. При цьому, за останні 5 років спостерігається скорочення інвестицій за кордон. Пов'язано це з погіршенням макроекономічної ситуації в країні. Варто також відзначити, що 95% інвестицій з України припадає на Кіпр. Серед галузей, які реально інвестують кошти за кордон - це харчові компанії, агрокомпанії та компанії гірничопромислового комплексу.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, вихід українських компаній на ринки інших країн та інвестування за кордон – це позитивний момент в оцінці українського бізнесу.

"Сам факт того, що великий бізнес, а ми вважаємо, що мова йде про дуже великий бізнес, розширює свій вплив і виходить на ринки західних країн, в цьому нічого поганого немає. Це насправді говорить про те, що вони достатньо потужні для того, щоб мати можливість розширювати свій вплив і свої можливості", - повідомив Кушнірук.

За словами експерта, вихід з інвестиціями на іноземні ринки можливий лише у випадку впевненості бізнесу в якісному продукті.

"Ще один вид інвестицій, коли купуються певні сировинні можливості. Наприклад, як "Метінвест" купував у Сполучених Штатах і в Європі. Тому тут є й інший варіант, коли закуповується там виробництво, можна туди поставляти напівфабрикати і там переробляти, або навпаки закуповувати сировину. Вугілля, наприклад, вони там закуповують вугілля і везуть його в Україну", - заявив експерт.