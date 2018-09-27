Світовий банк назвав умову для надання Україні гарантій на $800 мільйонів

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України заявила, що продовження співпраці України з МВФ є обов'язковою умовою для гарантій від Світового банку на 800 млн дол.

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом є обов'язковою умовою для отримання бюджетних гарантій від Світового банку на суму 800 млн доларів.

Читайте такожПереговори з МВФ тривають - глава НБУ

Про це під час прес-конференції повідомила директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.

«Ми намагаємося отримати ці гроші від ринків для України, щоб підтримати реформи, які зараз впроваджуються. Щоб ми могли рухатися з нашою гарантією, має бути впроваджена належним чином програма співпраці з МВФ», - сказала вона.

Кахконен додала, що виконавчий директорат Світового банку очікує на позитивний результат переговорів України з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у серпні повідомлялося, що Світовий банк на прохання уряду України надасть нашій країні 650 млн дол. гарантії для залучення на зовнішніх ринках близько 800 млн дол. у разі набрання чинності низкою економічних законів і досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом щодо четвертого перегляду програми.

На прохання уряду України Світовий банк здійснює підготовку гарантійної операції на підтримку основних реформ для економічного зростання, фіскальної стійкості і поліпшення управління.

Довідка УНІАН. Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві з 6 по 19 вересня. У день від'їзду місії голова Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс на традиційному брифінгу у Вашингтоні заявив, що Фонд продовжить переговори з українським урядом.

Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року.

У Національному банку прогнозували отримання у цьому році від МВФ 1,9 млрд дол.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Світовий банк - міжнародна фінансова організація, створена з метою організації фінансової та технічної допомоги країнам, що розвиваються. У Світовий банк Україна вступила в 1992 році (одночасно зі вступом вМВФ) і є членом усіх його структур.