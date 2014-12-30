Голова НБУ прогнозує падіння ВВП на 7,5% в цьому році
10:46, 30 грудня 2014Фінанси
0
Глава Національного банку україни (НБУ) Валерія Гонтарева прогнозує падіння ВВП України за підсумками цього року на 7,5%.
Гонтарєва розповіла на скільки впаде ВВП в цьому році /Фото УНІАН
Про це вона заявила на підсумковій прес-конференції.
Читайте такожГонтарева хоче перекласти відповідальність за курс гривні на Мінекономрозвитку
«Падіння ВВП України в 2014 році складе 7,5% при двократній девальвації національної валюти», - заявила глава НБУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter