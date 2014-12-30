Голова НБУ прогнозує падіння ВВП на 7,5% в цьому році

Глава Національного банку україни (НБУ) Валерія Гонтарева прогнозує падіння ВВП України за підсумками цього року на 7,5%.

Про це вона заявила на підсумковій прес-конференції. Читайте такожГонтарева хоче перекласти відповідальність за курс гривні на Мінекономрозвитку «Падіння ВВП України в 2014 році складе 7,5% при двократній девальвації національної валюти», - заявила глава НБУ.

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