Голова НБУ прогнозує падіння ВВП на 7,5% в цьому році

10:46, 30 грудня 2014
Фінанси
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Глава Національного банку україни (НБУ) Валерія Гонтарева прогнозує падіння ВВП України за підсумками цього року на 7,5%.

Гонтарева рассказала на сколько упадет ВВП в єтом году /Фото УНИАН

Про це вона заявила на підсумковій прес-конференції.

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«Падіння ВВП України в 2014 році складе 7,5% при двократній девальвації національної валюти», - заявила глава НБУ.

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