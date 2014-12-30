Гонтарева обіцяє поповнювати валютні резерви України

Таку думку висловила на підсумковій прес-конференції голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

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За її словами, за підсумком цього року рівень валютних резервів України досяг мінімального з 2009 року показника і на початок цього місяця складав $9,9 млрд.

"Але я не бачу в цьому великої проблеми, 8 січня прибуває місія МВФ. Ми сьогодні розглядаємо збільшення нашої програми і не лише з МВФ, але й від ЄС та міжнародних донорів. Ми не тільки доб'ємося того рівня резервів, але й збільшимо їх, бо допомога зростає", - заявила Валерія Гонтарева.