Гонтарева обіцяє поповнювати валютні резерви України
11:16, 30 грудня 2014Фінанси
0
Фінансова допомога Україні збоку Міжнародного валютного фонду (МВФ) та міжнародних донорів буде збільшуватися, що дозволить Україні збільшити валютні резерви.
Гонтарева обіцяє поповнити валютні резерви країни з допомогою МВФ / Фото УНИАН
Таку думку висловила на підсумковій прес-конференції голова Національного банку України Валерія Гонтарева.
Читайте такожПрогнозувати курс гривні наступного року повинен Нацбанк - Яресько
За її словами, за підсумком цього року рівень валютних резервів України досяг мінімального з 2009 року показника і на початок цього місяця складав $9,9 млрд.
"Але я не бачу в цьому великої проблеми, 8 січня прибуває місія МВФ. Ми сьогодні розглядаємо збільшення нашої програми і не лише з МВФ, але й від ЄС та міжнародних донорів. Ми не тільки доб'ємося того рівня резервів, але й збільшимо їх, бо допомога зростає", - заявила Валерія Гонтарева.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter