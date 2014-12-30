Банки можуть розраховувати на підтримку Нацбанку у разі проблем з ліквідністю - Гонтарева
11:22, 30 грудня 2014Фінанси
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Банки можуть розраховувати на підтримку Національного банку України у разі проблем з ліквідністю, але вони повинні володіти достатньою платоспроможністю і мати нормальну заставу.
REUTERS
Про це в ході прес-конференції заявила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.
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