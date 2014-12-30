Банки можуть розраховувати на підтримку Нацбанку у разі проблем з ліквідністю - Гонтарева

Про це в ході прес-конференції заявила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

Читайте такожГлава НБУ прогнозує падіння ВВП на 7,5% в цьому році (наживо)"Кожен банк може розраховувати на НБУ як кредитора останньої інстанції у разі проблем з ліквідністю, але він повинен бути платоспроможним і мати нормальну заставу", - сказала вона.