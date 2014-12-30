НБУ має намір розсекретити банки, які отримують рефінансування

Нацбанк розробив законопроект про виключення інформації про отримане рефінансування з переліку банківської таємниці

Національний банк України розробив законопроект про виключення інформації про рефінансування, отримане банками, з переліку банківської таємниці. Про це в ході прес-конференції повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

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