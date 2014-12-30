Голова НБУ допускає інфляцію на рівні 17-18% в 2015 році

Про це вона заявила на підсумковій прес-конференції.

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«Може бути таке, що інфляція в наступному році буде 17-18%, тому що тарифи будуть приводитися до ринкового рівня», - сказала Валерія Гонтарева.