Голова НБУ допускає інфляцію на рівні 17-18% в 2015 році

11:38, 30 грудня 2014
Фінанси
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Глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарева допускає, що інфляція в 2015 році буде на рівні 17-18%.

Фото УНИАН
 

Про це вона заявила на підсумковій прес-конференції.

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«Може бути таке, що інфляція в наступному році буде 17-18%, тому що тарифи будуть приводитися до ринкового рівня», - сказала Валерія Гонтарева.

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