В Україні дорожчає валюта: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 28 вересня: 100 USD – 2829.8262 грн; 100 EUR – 3312.8775 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2829.8262 (27 вересня – 2814.2843)

100 EUR – 3312.8775 (27 вересня – 3303.1255)

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,28/28,31 грн/дол.

Котирування гривні до євро перебували на рівні 33,12/33,15 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,42/0,43 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 28,2857 грн/дол.