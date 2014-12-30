Нацбанк не має наміру відмовлятися від обмежень на валютному ринку

11:52, 30 грудня 2014
Фінанси
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Нацбанк не має наміру відмовлятися від адміністративних обмежень на валютному ринку, поки країна у вогні - глава НБУ

Фото УНИАН

Національний банк України не має наміру відмовлятися від адміністративних обмежень на валютному ринку, до тих пір, поки на території України відбуваються військові дії.

Про це в ході прес-конференції повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарєва.

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