Нацбанк не має наміру відмовлятися від обмежень на валютному ринку
11:52, 30 грудня 2014Фінанси
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Нацбанк не має наміру відмовлятися від адміністративних обмежень на валютному ринку, поки країна у вогні - глава НБУ
Обмеження поки залишаться в силі / Фото УНІАН
Національний банк України не має наміру відмовлятися від адміністративних обмежень на валютному ринку, до тих пір, поки на території України відбуваються військові дії.
Про це в ході прес-конференції повідомила журналістам голова НБУ Валерія Гонтарєва.
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