Гонтарева радіє тому, що відбувається з російським рублем

"Що ми недавно з вами бачили, це стрибок до рівня 20 (гривень за долар - ред.). І в ці дні на російському ринку рубль досягав 75 рублів за долар, що практично було 150%-процентою девальвацією. Але це було дуже короткострокове явище, після чого, ви знаєте, рубль опустився на рівень 56 рублів за долар, що відповідає 90%-процентній девальвації, якщо порівнювати з листопадом минулого року", - зазначила вона, передає Insider.

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За словами голови НБУ, Росія продовжує залишатися одним з головних торговельних партнерів України, тому падіння рубля негативно впливає на гривню.

"Тому звичайно, як людина, я дуже радію, напевно, тому, що відбувається з російським рублем. Але виключно як людина. Як главу Нацбанку, мене це не може радувати, тому що Росія залишається одним з наших великих торгових партнерів, а отже девальвація рубля робить винятково негативний вплив на наш курс гривні по відношенню до інших валют наших торгових партнерів", - підкреслила Валерія Гонтарева.