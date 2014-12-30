Українські банки отримали 110 мільярдів гривень рефінансування

"На сьогоднішній день за всю історію незалежності України портфель рефінансування, виданого Національним банком банківській системі становить 110 млрд гривень, або 7% ВВП. Повірте мені, по відношенню до всього світу, 7% ВВП виданого рефінансу в банківську систему, це абсолютно невеликі цифри, це навіть низький показник ", - зазначила вона.

Як пише Insider, вона також уточнила, що з цих 110 млрд гривень з початку року до сьогоднішнього дня видано 33800 млн. "Тобто левова частина цих кредитів була видана протягом 2008-2013 рр. На жаль, велика частина цих кредитів так і не була погашена ".

"При цьому за ринковими кредитами, ми так називаємо кредити, видані під заставу ОВДП на щотижневих тендерах, сума виданих кредитів рефінансування становить 16 млрд гривень, або менше 1% ВВП", - заявила Гонтарєва.