Українські банки отримали 110 мільярдів гривень рефінансування
Глава Нацбанку Валерія Гонтарєва заявила, що НБУ видав банківській системі портфель рефінансування на суму 110 млрд гривень.
"На сьогоднішній день за всю історію незалежності України портфель рефінансування, виданого Національним банком банківській системі становить 110 млрд гривень, або 7% ВВП. Повірте мені, по відношенню до всього світу, 7% ВВП виданого рефінансу в банківську систему, це абсолютно невеликі цифри, це навіть низький показник ", - зазначила вона.
Як пише Insider, вона також уточнила, що з цих 110 млрд гривень з початку року до сьогоднішнього дня видано 33800 млн. "Тобто левова частина цих кредитів була видана протягом 2008-2013 рр. На жаль, велика частина цих кредитів так і не була погашена ".
"При цьому за ринковими кредитами, ми так називаємо кредити, видані під заставу ОВДП на щотижневих тендерах, сума виданих кредитів рефінансування становить 16 млрд гривень, або менше 1% ВВП", - заявила Гонтарєва.