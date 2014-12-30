Рівноважного курсу гривні на міжбанку ще не знайдено – Гонтарева
12:08, 30 грудня 2014Фінанси
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У Національному банку України ще не знайшли рівноважного курсу для гривні.
REUTERS
Про це на прес-конференції за підсумками 2014 заявила глава НБУ Валерія Гонтарева.
За її словами, Нацбанк продовжує докладати зусиль для його пошуку.
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