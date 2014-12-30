Рівноважного курсу гривні на міжбанку ще не знайдено – Гонтарева

Про це на прес-конференції за підсумками 2014 заявила глава НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, Нацбанк продовжує докладати зусиль для його пошуку.

Читайте такожГолова НБУ допускає інфляцію на рівні 17-18% в 2015 році"Ми продовжимо проведення спеціальних щоденних аукціонів, на які пропонується по 3 мільйони доларів", - заявила Гонтарева.