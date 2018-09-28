Мінфін Греції скасував обмеження на зняття готівки в країні

З 1 жовтня дозволяється зняття готівки в установах за кордоном на суму 5 тис. євро.

Міністерство фінансів Греції скасувало обмеження на зняття готівки та рух капіталу всередині країни.

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Обмеження були введені в 2015 році, коли через фінансову кризу населення почало масово знімати гроші з рахунків, передає kommersant. У Мінфіні пояснили, що дотримуються «дорожньої карти» щодо поступового пом'якшення обмежень на зняття готівки.

«З 1 жовтня дозволяється зняття готівки в установах за кордоном на суму 5 тис. євро. Збільшується з 3 тис. до 10 тис. євро сума, дозволена для вивезення за кордон. Банкноти євро та/або іноземної валюти можна вивезти за одну поїздку за кордон», - повідомила прес-служба відомства.

З 40 тис. до 100 тис. євро підвищена загальна сума щоденних транзакцій, які можна переводити через відділення грецьких банків за кордон для здійснення підприємницької діяльності. Також дозволяється переказувати за кордон кошти, які є прибутком і дивідендами від іноземного капіталу, вкладеного в Грецію.

Як повідомляв УНІАН, у червні Єврогрупа домовилася про вихід Греції з програми фіндопомоги. Останній транш складе 15 млрд євро, з них 5,5 млрд євро переведуть на окремий рахунок для оплати боргу Греції. Частина траншу буде спрямована на формування грошових резервів. У ЄС чекають, що по закінченню програми у Греції залишиться «грошовий буфер» на суму 24,1 млрд євро, якого Афінам повинно вистачити на 22 місяці з моменту закінчення програми.