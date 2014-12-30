Литва з 1 січня перейде на євро

Як сказав у своєму відеозвернені віце-президент Європейської комісії, який відповідає за євро та соціальний діалог, Валдіс Домбровскіс, латвієць за національністю, ця подія є символічним моментом „не тільки для Литви, але й для зони євро в цілому”.

„Ми залишаємося стабільними, привабливими та відкритими для нових членів. Я переконаний, що членство балтійських країн в євро зоні посилить економіку регіону, роблячи її ще більш привабливою для бізнесу, торгівлі та інвестицій”, - сказав він.

Як повідомляють литовські ЗМІ, на честь переходу країни на євро у Вільнюсі днями було викладено піраміду з литовських центів висотою 2,87 метра, яка важить 831 кг. На її створення пішло більше мільйона монет на суму більше 10 тис. литовських літів, що дорівнює 2900 євро.

Президент Литви Даля Грибаускайте на минулому тижні підписала перший в історії державний бюджет, який розрахований в євро.

Як відомо, минулого року до зони євро приєдналася Латвія, а Естонія – у 2011 році.

Литва загалом стане 19 країною єврозони.