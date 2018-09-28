Зростання економіки США стало рекордним за останні 4 роки

ВВП США за підсумками другого кварталу 2018 року зріс на 4,2%.

ВВП США за підсумками другого кварталу 2018 року зріс на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Міністерства торгівлі.

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Це найвищий темп зростання американської економіки з третього кварталу 2014 року, коли цей показник досяг 4,9%, передає «Комерсант».

У першому кварталі цього року обсяг ВВП США зріс на 2,2%. Таким чином, сильний другий квартал дозволив економіці наблизитися до мети в 3% зростання за підсумками року, яку визначив раніше президент країни Дональд Трамп.

Втім, багато в чому таке прискорення економіки пов'язане з посиленням споживчої активності, яку спровокував сам Трамп. Споживчі витрати зросли в цьому кварталі на 3,8% (на початку року цей показник дорівнював 0,5%). Однією з важливих причин такого стрибка активності споживачів стали торгові війни і суперечки, в які американський президент постійно втягує країну.

Споживачі не знають, чого чекати в найближчому майбутньому і до яких наслідків це призведе, а тому закуповуються про запас. У другому кварталі значно зросла і кількість замовлень товарів тривалого користування: у серпні їх обсяг зріс на 4,5% (до $259,6 млрд) порівняно з липнем, що виявилося більш ніж на 2% вище за очікування аналітиків.