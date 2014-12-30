Нацбанк визнав системно важливими вісім банків

Про це йдеться в постанові правління НБУ №863 від 25 грудня «Про затвердження положення про порядок визначення системно важливих банків», передає "Апостроф".

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У відповідності з постановою системно важливими визначено вісім банків: ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Дельта Банк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «Сбербанк Росії».

«Визначення системно важливих банків буде здійснюватися щорічно з застосуванням багатофакторної математичної моделі, заснованої на умовах системної важливості. Основними критеріями системної важливості є загальний розмір активів, зобов'язань юридичних і фізичних осіб, системні взаємозв'язки в банківській системі (обсяг міжбанківського кредитування) і обсяг кредитування найважливіших секторів економіки», - йдеться в повідомленні.