В Україні хочуть запровадити системи кіберзахисту грошових переказів

Також НБУ розробив порядок виявлення кібератак на платіжні системи.

Національний банк України розробив постанову, якою пропонує вперше врегулювати питання забезпечення належного рівня захисту операцій з переказу грошових коштів.

Відповідний проект постанови Нацбанк опублікував на своєму сайті.

Зокрема, дану постанову розроблено для виконання умов закону України про забезпечення кібербезпеки.

Постановою передбачається визначення вимог до платіжних систем щодо здійснення захищених операцій з переказу коштів. Також НБУ розробив порядок виявлення кібератак на платіжні системи.

Читайте такожНацбанк дозволив дочірній компанії lifecell здійснювати грошові перекази

«В основу цього документу покладено вимоги і рекомендації національних та міжнародних стандартів з питань інформаційної безпеки, а також загальноприйняті у міжнародній практиці сучасні підходи до забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту», — повідомляють в Нацбанку.

Там зазначають, зауваження та пропозиції до постанови прийматимуться до 27 жовтня 2018 року, після чого постанову ухвалять та вона набуде чинності.

Раніше США повідомляли, що подвоять допомогу для зміцнення кібербезпеки України.

Зазначимо, що 17 вересня МЗУ України повідомило, що ресурси Вселенського патріархату зазнаються масових кібератак.