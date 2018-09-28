Надходження від військового збору зросли на чверть – до майже 12 мільярдів

У серпні на обороноздатність української армії платники перерахували 1,5 млрд грн.

Протягом січня-серпня 2018 року надходження від військового збору до державного бюджету зросли на 24,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 11,8 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

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«Заплановані показники виконано на 102,3%, бюджет додатково отримав 259,4 млн грн. Нинішні показники перевищили відповідний період минулого року на 24,4%, або на 2,3 млрд грн. У серпні 2018 року на обороноздатність української армії платники перерахували 1,5 млрд грн, що на 5,3%, або на 77,9 млн грн більше від запланованого. Порівняно з серпнем 2017 року надходження військового збору зросли на 24,6%, або на 305,6 млн грн», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, військовий збір в Україні запроваджено з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування.

Платниками збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Для резидента об'єктом оподаткування збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування; іноземні доходи, отримані з джерел за межами України.

Об'єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування.