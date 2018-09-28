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Українці стали менше їздити на заробітки до Польщі

13:15, 28 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

У Польщі на чверть зменшилася кількість запрошень на роботу для українців. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на відповідний звіт Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі.

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На думку експерта соціальної кампанії "Партнерство та працевлаштування", голови комітету з питань міграції та працевлаштування Польсько-української господарської палати Павла Кулаги, головними причинами скорочення кількості запрошень на роботу для українців є зміна трудового законодавства, запровадження безвізового режиму з Україною та відтік сезонних працівників з України далі на захід.

"Я б виділив три основні причини тенденції скорочення кількості зареєстрованих у Польщі заявок на працевлаштування громадян України. По-перше, це зміни відповідного законодавства, згідно з яким, з 1 січня 2018 заявки на працевлаштування іноземців стали платними. В рамках цих змін також були вжиті заходи з припинення торгівлі фіктивними заявками. По-друге, в I половині 2017 року ще не діяв безвізовий режим з Україною – незважаючи на те, що заявка роботодавця все ще необхідна для легального працевлаштування в Польщі на підставі біометричного паспорта, можливість вільного перебування в Шенгенській зоні також сприяє незаконному працевлаштуванню без необхідних документів, в основному в інших країнах ЄС. По-третє, Польща втратила свою популярність як місце сезонних робіт, у першій половині 2018 року українці все частіше вибирали, наприклад, Чехію, Угорщину, балтійські та скандинавські країни, а також Ізраїль", - зазначив експерт.

Згідно з рапортом Міністерства сім'ї, праці і соціальної політики Польщі, у першій половині 2018 року було зареєстровано 692 466 заявок на працевлаштування громадян України. Це на 212 388 менше, ніж за аналогічний період 2017 року.

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Теги: #українські заробітчани Польщі#українські заробітчани