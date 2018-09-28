Гройсман пообіцяв бюджетну підтримку інновацій на вітчизняних підприємствах
Кабінет міністрів України до кінця року запустить механізм бюджетної підтримки технологічних інновацій на вітчизняних підприємствах.
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Про це під час засідання Національного комітету з промислового розвитку сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє прес-служба Кабміну.
За словами прем'єра, завданням уряду є перебудова з сировинної економіки на економіку доданої вартості, чого неможливо зробити без підтримки інновацій. Також він зазначив, що сьогодні лише п'ята частина вітчизняних підприємств є інноваційними.
"Ми вже до кінця року запустимо механізм державної підтримки. Таке завдання я поставив перед Національним комітетом по промисловому розвитку. Вибір проектів буде затверджуватися не чиновниками, а підприємцями. Це забезпечить прозорість і якість. І ми мінімізуємо прояв будь-яких корупційних ризиків при розподілі коштів. І наступного року ми таку роботу продовжимо", - цитує Гройсмана прес-служба уряду.
Як повідомляв УНІАН, за словами Гройсмана, серед пріоритетних завдань, які уряд хотів би реалізувати протягом поточної сесії Верховної Ради, є заохочення інновацій. Кабмін готує два законопроекти - про венчурному капіталі підтримки інновацій та стартапів, а також - про індустріальні парки.