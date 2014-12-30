У 6 неплатоспроможних банках продовжена робота тимчасових адміністрацій

Про це повідомила прес-служба фонду. Згідно з повідомленням, робота тимчасової адміністрації продовжена в банку "Демарк" та "Порто-Франко" до 29 січня включно, у банку "Аксіома" - до 30 січня, у банку "Інтеркредитбанк" - до 19 січня, у банку "Меліор" - до 10 лютого, в "Прайм-Банк" - до 13 січня.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк з початку 2014 року визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації.