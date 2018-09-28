Влада Сінгапуру виплатить громадянам $511 мільйонів за внесок в розвиток країни

Дану виплату отримають всі повнолітні громадяни країни, її розмір залежатиме від рівня їхнього доходу.

Жителі Сінгапуру отримають 511 мільйонів доларів за внесок в розвиток країни, повідомляє РБК з посиланням на сайт сінгапурського Міністерства фінансів.

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"Одноразова виплата для жителів була передбачена в бюджеті Сінгапуру на 2018 рік. Її розмір буде залежати від рівня їхнього доходу. Так, якщо в 2017 році громадянин заробив не більше 28 тисяч сінгапурських доларів ($20,4 тисячі), то він отримає 300 сінгапурських доларів ($219,2). Якщо його дохід не перевищує 100 тисяч сінгапурських доларів ($73,09 тисячі), 200 сінгапурських доларів ($146,1), всі заробили більше зможуть розраховувати на виплату 100 сінгапурських доларів ($73)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінфіні, дану виплату отримають всі повнолітні громадяни країни (близько 2,8 мільйона). За даними порталу countrymeters, всього в країні проживають 5,97 мільйона осіб.

У лютому Міністерство фінансів Сінгапуру відзвітувало про зростання економіки країни в 2017 році на 3,6% вище очікуваних. Так, продуктивність збільшилася на 4,5%, а середній розмір доходу жителів країни на 5,3%. У Мінфіні зазначили, що це найвищі показники з 2010 року.