Купівля валюти онлайн: які зміни очікують на українців

Влітку цього року було здійснено ще один крок для приведення українського законодавства у відповідність європейським нормам – президент підписав новий закон «Про валюту та валютні операції». Трохи пізніше Національний банк України оприлюднив проект структури валютного регулювання, який вступить в силу разом із введенням в дію закону – з 7 лютого 2019 року. І, таким чином, п’ятдесят шість діючих нормативно-правових актів замінять на сім нових. Гасло нового режиму валютного регулювання можна сформулювати як «дозволено все, що не заборонено законом».

Про які ж саме новації йдеться? Основні з них стосуються наступного:

скасовується валютний нагляд для експортно-імпортних операцій на суму до 150 тисяч гривень;

граничний термін розрахунків за здійсненням експортно-імпортних операцій буде збільшено зі 180 днів до 365 днів;

інформація щодо укладення договорів позик з нерезидентами буде збиратись виключно в статистичних цілях;

скасовується обов’язок отримувати індивідуальні ліцензії для здійснення інвестицій за кордон;

очікується скасування обов'язку декларувати валютні цінності за кордоном;

буде дозволена онлайн купівля іноземної валюти.

Ліміт становить - 150 тисяч гривень на день в еквіваленті іноземної валюти

Дозвіл щодо можливості здійснення купівлі іноземної валюти онлайн стосується фізичних осіб. На такі операції буде поширюватись такий же ліміт, як і на купівлю готівкової валюти. Сьогодні цей ліміт становить - 150 тисяч гривень на день в еквіваленті іноземної валюти.

Втім, слід нагадати, що раніше Приватбанк, на відміну від інших банків, вже дозволяв здійснювати онлайн купівлю іноземної валюти. Таку дію можна було здійснити через додаток «Приват 24» у будь-який час. Для того, щоб скористатись такою можливістю, у клієнта банку повинна була бути відкрита валютна карта для переказу грошей на неї.

В травні 2014 року, коли особливо відчувалась нестача готівкової валюти в обмінниках, клієнти банку конвертували гривню на картах на суму близько 6 мільйонів доларів і близько 1 мільйона євро. А ,починаючи з першого вересня 2017 року, «Приватбанк» заборонив продаж іноземної валюти в онлайн сервісі, посилаючись на обмеження валютного законодавства України. Тепер, після того, як валютна лібералізація буде запущена в дію, «Приватбанк» матиме змогу відновити дану послугу для своїх клієнтів.

Завдяки таким змінам, українці зможуть розраховуватись за покупки в інтернеті, не втрачаючи кошти на подвійній конвертації

Фактично, ці зміни направлені на те, щоб полегшити життя фізичних осіб. Адже для того, щоб отримати валюту на карті, не буде необхідності здійснювати обов'язкову купівлю валюти в готівковій формі, а потім вже розміщувати кошти на карті.

Завдяки таким змінам, українці зможуть розраховуватись за покупки в інтернеті, не втрачаючи кошти на подвійній конвертації. Окрім того, враховуючи послаблення валютного законодавства щодо здійснення інвестицій за кордон, в подальшому можна буде перераховувати придбану валюту на рахунки, відкриті українцями в іноземних банках. Втім, необхідно пам'ятати про обмеження в 150 тисяч гривень і про те, що здійснення будь-яких операцій пильно контролюється банками на предмет протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Ніна Бец, Юрист ЮФ «Ілляшев та Партнери»