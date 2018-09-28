Середня зарплата українців зросла до 9 тисяч гривень

При цьому реальна заробітна плата у серпні 2018 року порівняно з липнем знизилася на 2%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в серпні 2018 року порівняно з серпнем 2017 року збільшилася на 26,2% і становить 8977 гривень.

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Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що порівняно з липнем 2018 року середня зарплата знизилася на 2,1%.

Реальна заробітна плата у серпні 2018 року порівняно з серпнем 2017 року збільшилася на 15,7%, а порівняно з липнем 2018 року – також знизилася на 2,1%.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася до 3723 гривні з 3200 гривень. Уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому півріччі поточного року у разі досягнення необхідного для цього економічного зростання.

Кабінет міністрів України прогнозує зростання середньої заробітної плати в Україні за підсумками 2018 року до 10 тисяч гривень.