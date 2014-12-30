Прем’єр переконаний, що Крим не стане офшорною зоною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожЯценюк: швидкої відповіді на Крим немає - його точно повернуть «наші діти чи онуки»"Шанси на те, що це стане якоюсь сірою офшорною зоною, дуже невеликі. Так як ніхто не захоче, щоб активи, які обліковуються у Криму, потрапили під санкції", - сказав Яценюк.