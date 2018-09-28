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Прибуток ТОП-100 держкомпаній України зросла майже на 40%

19:27, 28 вересня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

Сто найбільших державних компаній України закінчили 2017 рік з чистим прибутком 44,4 мільярда гривень, що на 38,5% більше, ніж в 2016 році, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Загальна балансова вартість активів портфеля держкомпаній становила понад 1,509 трильйона гривень, що майже на 5% більше, ніж за результатами 2016 року", - наголошується в повідомленні.

Як повідомили в Мінекономрозвитку, в список найприбутковіших держкомпаній за результатами попереднього року увійшли: НАК "Нафтогаз України", Адміністрація морських портів України, "Центренерго", Національна енергетична компанія "Укренерго" та Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

"Підприємства регульованих державою галузей вкотре стали найприбутковішими в списку ТОП-100. Разом з тим, переважна більшість компаній як і раніше залишаються вкрай неефективними. Вихід у нас один - продовження реформи корпоративного управління тих стратегічних держкомпаній, які повинні залишатися у власності держави, і прозора приватизація за прийнятим у цьому році законами інших підприємств", - прокоментував результати роботи найбільших держкомпаній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Ілюстрація REUTERS

Згідно з повідомленням, найприбутковішою в 2017 році залишається нафтогазова галузь державного сектора економіки. Це стало можливим завдяки зростанню чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" до 39,3 мільярда гривень в 2017 році проти 17,8 мільярда гривень у попередньому році.

Зазначається, що такий результат компанії становить майже 88,5% загального фінансового результату всього портфеля ТОП-100 держкомпаній в цілому. Згідно з повідомленням, основним чинником зростання прибутку НАК "Нафтогаз України" в 2017 році стала перемога в арбітражних розглядах проти російської компанії "Газпром", завдяки чому "Нафтогаз" отримав найбільший за двадцять років чистий прибуток.

Також повідомляється, що підприємства електроенергетичної галузі в 2017 році зменшили прибуток на 33% - до 4 мільярдів гривень.

"Насамперед, це пов'язано з зменшенням прибутку найбільших підприємств сектора", - вказується в повідомленні.

Разом з тим, єдине енергогенеруюче держпідприємство України "Центренерго" в 2017 році збільшив прибуток майже в п'ять разів у порівнянні з попереднім роком - до 1,9 мільярда гривень.

Ілюстрація REUTERS

У Мінекономрозвитку також констатують, що за підсумками минулого року набагато кращим став фінансовий результат підприємств транспортної галузі - їх прибуток склав 5,5 мільярда гривень. У порівнянні зі збитками в 0,4 мільярда гривень в 2016 році, зафіксовано фактичний зростання прибутку майже в 15 разів.

Згідно з повідомленням, "Укрзалізниця" закінчила 2017 із прибутком 0,1 мільярда гривень проти 7,3 мільярда гривень збитків в 2016 році. Це найбільше вплинуло на позитивну динаміку загального показника галузі. "Укрзалізниця" отримала прибуток вперше з 2013 року, що, перш за все, стало можливим завдяки індексації тарифів, у тому числі на пасажирські перевезення, та дерегуляції тарифів на вантажні перевезення, відзначили в міністерстві.

Повідомляється, що підприємства вугільної промисловості завершили 2017 рік зі збитками в 3,1 мільярда гривень. При цьому всі підприємства галузі, крім "Держвуглепостач", показали збитки в 2017 році.

Ілюстрація REUTERS

Підприємства хімічної галузі продемонстрували скорочення збитку на 60% - до 1,3 мільярда гривень у 2017 році, порівняно з 3,2 мільярда гривень в 2016 році.

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Зазначається, що в 2017 році зафіксовано погіршення фінансового результату підприємств машинобудівної галузі, прибуток яких скоротилася майже на 86% - з 5 мільярдів гривень в 2016 році до майже 0,7 мільярда гривень в 2017 році.

Харчова промисловість і сільське господарство закінчили 2017 рік зі збитками на рівні 1,2 мільярда гривень, що вдвічі більше показника 2016 року. Основною причиною цього вказується збільшення збитку Державної продовольчо-зернової корпорації України з 0,8 мільярда гривень в 2016 році до 1,5 мільярда гривень у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних підприємств за підсумками 2016 року отримали 26,4 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як за 2015 рік вони задекларували сумарний збиток на рівні 53 мільярдів гривень.

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Теги: #прибуток держкомпаній