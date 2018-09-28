У перший день жовтня в Україні подешевшає валюта

Офіційний курс НБУ на 1 жовтня: 100 USD – 2826,9931 гривні; 100 EUR – 3272,5272 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

Читайте такожДолар і євро подорожчали - гривня знову перейшла до зниження

100 USD США – 2826,9931 (28 вересня – 2829,8262)

100 EUR – 3272,5272 (28 вересня – 3312,8775)

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,28/28,31 гривні/долар.

Котирування гривні стосовно євро перебували на рівні 33,12/33,15 гривні/євро, стосовно російського рубля – на рівні 0,42/0,43 гривні/рубль.