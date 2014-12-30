Ніхто не знає, скільки коштів потрібно на відновлення Донбасу - прем'єр

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«Наша мета – на донорській конференції отримати кошти, у тому числі для реконструкції Донбасу. Зараз у мене в папці є матеріали, скільки нам треба коштів на реконструкцію Донецька та Луганська. Мені там понаписували – 100, 200, 500 мільйонів. Ніхто не знає, скільки потрібно коштів. Це так само потрібно чесно визнати, бо до того моменту, поки ми не відновимо контроль над територіями і не відправимо туди експертів і фахівців, які зможуть оцінити реальний розвал інфраструктури, цифри не буде», - наголосив Яценюк.

Читайте такожНа макрорівні корупції вже немає – ЯценюкЯк повідомляв УНІАН, 15 грудня Донецька ОДА оприлюднила оцінку необхідних відновних робіт на території області обсягом 2,7 мільярда гривень.

При цьому українська економіка через російську агресію перебуває у складному становищі - як заявив у кінці листопада прем'єр-міністр України, падіння економіки України за підсумками року становитиме 7%, а дефіцит державного бюджету досягне рівня у 4% ВВП.

"Для країни, яка перебуває в стані війни, яка була тотально розграбована, показники по доходам бюджету і дефіциту на рівні 4% - прийнятні. Хотілося б краще", - сказав Яценюк.