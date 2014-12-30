Збільшення українського експорту до Євросоюзу за підсумками року становило 12%

Рост украинского экспорта в Евросоюз по итогам 2014 года составил 12%, при этом Российская Федерация уже перестала быть основным торговым партнером Украины, заявил в ходе итоговой пресс-конференции премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Россия планомерно увеличивала товарооборот с Украиной. А мы планомерно диверсифицировали наши рынки. Плохо или хорошо, а плюс 12% объемов нашего экспорта в страны ЕС. Вот результат по году», - сказал он.

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При этом премьер отметил, что сейчас фактически утратила свое значение и зона свободной торговли с СНГ. «У нас сейчас зона свободной торговли с Россией и странами СНГ превратилась в зону запретной торговли. Все, что попадает в зону свободной торговли с РФ, попадает под запрет. Наша позиция в том, что другие страны Соглашения по зоне свободной торговли в рамках СНГ не должны попадать под давление РФ и не должны вредить своим экономикам (запрещая товарный импорт - УНИАН)», - подчеркнул он.

Як повідомляв УНІАН, обсяги експорту української продукції за 11 місяців, за даними Державної фіскальної служби, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротилися на 13%, або 7,2 млрд дол. - до 50 млрд дол. При цьому експорт української продукції в країни Європейського Союзу становив третину всього українського експорту.

Експорт до країн СНД і Азії, за даними ДФС, впав: на 31% щодо держав Співдружності й на 8% щодо країн Азії. В результаті у відносних цифрах частка країн СНД у загальному обсягу експорту становила 28%, а країн Азії – 27,7%. Експорт до Російської Федерації впав на 32%.

9 грудня Кабінет міністрів України затвердив програму своєї діяльності на 2015-2016 роки, однією з цілей якої є подвоєння обсягів експорту шляхом максимального використання можливостей зони вільної торгівлі з Європейським Союзом і ведення переговорів про формування зон вільної торгівлі з рядом інших країн.