Українці вже заплатили 1,9 млрд гривень військового податку

Українці в період із серпня по кінець грудня сплатили до бюджету 1,885 млрд грн військового збору, але додаткові витрати на оборону й армію, порівняно з 2013 роком, виросли на 15,6 млрд грн, сказав під час підсумкової річної прес-конференції прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«1,885 млрд грн - обсяг військового збору, зарахованого до бюджету. Додаткові витрати на оборону, порівняно з 2013 роком, – плюс 15,6 млрд грн», - сказав Яценюк.

При цьому Яценюк наголосив, що всі розпорядники коштів за результатами року оприлюднять витрату кожної копійки, спрямованої на потреби армії і Нацгвардії. Причому в першу чергу, це стосується Міноборони і МВС.

При цьому Яценюк висловив велику подяку волонтерам, які надають неоціниму допомогу. «Волонтери завжди працюють там, де є проблема і її треба розв‘язати. Але що стосується великих проблем... КрАЗи, гаубиці, танки, рушниці – це мільярдні видатки. І це витрати держбюджету. Озброєння і військова техніка – це тисячі одиниць техніки – нової і відремонтованої, це мільярдні видатки. Пальне, снаряди, харчування, амуніція – це також держбюджет».

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Як повідомляв УНІАН, військовий збір було введено в Україні як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Ставка збору становить 1,5% доходів оподаткувань.

Згідно з новими змінами до Податкового кодексу, дію військового збору продовжено аж до 2016 року за існуючою ставкою.