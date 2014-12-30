НБУ обіцяє банкам, які відмивають гроші, "ліквідацію за прискореною процедурою"

Про це на прес-конференції заявила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Голова НБУ повідомила, що цього року регулятор закрив сім великих банків, які займалися відмиванням грошей, а не банківським бізнесом. За її словами, раніше процедура виведення таких банків із ринку була складною, оскільки потрібно було спочатку визнавати їх неплатоспроможними, при цьому багато хто з них не підпадав під критерії неплатоспроможності.

Читайте такожНацбанк визнав системно важливими вісім банків«Ми посилили законодавство, і у нас з'явилася можливість виводити ці банки за статтею фінмоніторингу. Наш закон про протидію легалізації дає нам можливість виводити ці банки, просто відбираючи у них ліцензії», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з початку 2014 року визнав неплатоспроможним 33 банки, в які Фонд гарантування ввів тимчасові адміністрації.