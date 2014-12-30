За рік українці забрали з банків майже третину депозитів

Відтік депозитів у банківській системі цього року досяг 126 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на прес-конференції за підсумками 2014 року.

«Ще одна негативна тенденція цього року, яка насправді почалася в жовтні минулого року - це відтік депозитів з банківської системи. На сьогодні відтік депозитів з банківської системи становить 126 млрд грн, з яких практично 54 млрд - це відтік депозитів у гривні, практично 9 млрд - відтік депозитів у валюті, що становить близько 29% депозитів фізичних осіб. Левова частка припала на початок року», - сказала вона.

Голова НБУ пояснила, що цей величезний відтік депозитів підвищив пропозицію грошей, або обсяг готівки поза банками цього року на 19%, тоді як збільшення монетарної бази становило лише 11%. За її словами, монетизація могла бути й більша, але в результаті продажу валюти з резервів НАК «Нафтогаз» велика частина гривні не потрапила на ринок.

Гонтарева наголосила, що в країні повномасштабна фінансова криза, і тому Національний банк надає підтримку банкам, надаючи стабілізаційні кредити і кредити рефінансування, але аналізуючи статистику рефінансування, потрібно розмежовувати одноденні кредити, які видаються і погашаються щодня, і кредит на триваліші терміни.

«З початку цього року Національний банк видав 36,5 млрд гривень, зараз ця цифра у нас становить 33,8 млрд, тобто сума повернення - 1 млрд 75 млн грн. У нас було більше повернення, ніж видачі нових кредитів. Для підтримки банківської системи при такому відпливі депозитів, 126 млрд з початку цього року, якщо ви порівняєте збільшення портфеля рефінансування на 33,8 млрд грн, то це навіть не третя частина», - додала вона.

Голова НБУ наголосила, що інформація про видане НБУ рефінансування на 90 млрд грн не відповідає дійсності, оскільки за всю історію Нацбанк видав банкам 110 млрд грн, або 7% ВВП. За її словами, ринкові кредити НБУ видав на 16 млрд грн, або менше 1% ВВП, при цьому велика частина кредитів була видана з 2008 по 2013 рік.

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Як повідомляв УНІАН, політична невизначеність спровокувала девальвацію гривні, яка з початку року знецінилася до долара США майже вдвічі.

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у січні-жовтні збільшилася на 3,8 п.п. - до 11,5% наданих кредитів, обсяг яких на 1 грудня становив 982,134 млрд грн.

Також продовжується відтік депозитів з банків. За січень-листопад загальний обсяг депозитів в українських банках у гривні знизився на 14,1% - до 362,9 млрд грн, у валюті - на 29,6%, до 21,7 млрд дол.

Національний банк України в листопаді 2014 року порівняно з жовтнемзбільшив обсяг рефінансування банків у 2,7 разу - до 27,2 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ. З початку року обсяг рефінансування становив 179,4 млрд грн.

Грошова маса в Україні в січні-листопаді 2014 року збільшилася на 6,9% - до 971,8 млрд грн, монетарна база - також на 6,9%, до 328,4 млрд грн. Обсяг готівки поза банками за цей період збільшився на 18,8% - до 282,4 млрд грн.