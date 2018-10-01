Журналісти розповіли про головну хитрість українських ломбардів (відео)

Тільки за останні півроку ломбарди напозичали більше восьми мільярдів гривень. Кожен сьомий українець отримав на руки близько півтори тисячі гривень в кредит під заставу.

Тільки з початку 2018 року кредит під заставу в ломбарді взяли понад шість мільйонів українців.

Як йдеться в сюжеті ТСН, це переважило вже минулорічні показники.

"Зазвичай важко перший раз прийти оскільки є психологічний бар'єр, а далі люди цим користуються, як люди користуються кредитними картами. Ми називаємо їх фінансово-нестриманими", - розповідає директор із маркетингу однієї з мереж ломбардів Віталій Соловйов.

Для таких фінансово-нестриманих в Україні нині працює 390 ломбардів. Це юридичні особи, що мають ліцензії. Разом з філіями - більше семи тисяч точок. Переважно вони концентровані у великих містах. Але все більше і більше відділень з’являється у невеличких містечках. Бо всюди, незалежно від географії - мікрокредитування вигідний бізнес.

"Європейсько-американська модель ломбарду, вона грошово-товарна. Там приносять річ, вона недорого оцінюється, хтось купує, хто не хоче платити за нове, українська модель - це все-таки фінансова компанія. Нам вигідніше кредитувати", - підкреслює Соловйов.

Тільки за останні півроку ломбарди напозичали більше восьми мільярдів гривень. Кожен сьомий українець отримав на руки близько півтори тисячі гривень в кредит під заставу. І з кожного ломбард отримав відсотки.

Читайте такожДержбюджет-2019: жити будемо, але не всі

Що приймають у ломбарді? І головне скільки за це можна виручити? Для цього ТСН взяла кілька ходових і не дуже предметів. Мета - отримати якомога більше грошей за ці предмети. Але ті, хто працюють за броньованим склом, навпаки намагаються максимально здешевити оцінку.

Оцінники навчилися майстерно знижувати ціну товарів. У першому ж ломбарді за каблучку пропонували ціну праски. В наступному вже вдвічі дорожче.

Втім, що б ви не несли в ломбард, там все одно нарахують тільки третину ринкової вартості. Оцінник Юра уважно дивиться на мобільний. Заставна вартість телефону визначається від зовнішнього вигляду, ушкоджень, комплектації, упаковки. Вартість нової такої моделі він поділив на три і вийшла пара тисяч гривень. За майже нову річ. За його спиною журналіст помітив тостер, кілька електрочайників, мультиварки. І це новий тренд - закладати техніку, а не прикраси.

Втім, в залі ломбарду є ще й вітрини, де вже виставлені на продаж мобільні телефони. Це означає, що за ними вчасно ніхто не повернувся. А може і не планував повертатися.

Однак досить часто ломбарди скуповують крадене. Подібна історія сталась минулого року у столиці, коли з під’їзду вкрали два дитячих візочки, а згодом власники знайшли їх у найближчому ломбарді.

У ломбардах, які працюють за законом, перед тим як взяти у клієнта предмет під заставу, оцінник повинен перевірити, чи не є він вкраденим. Для цього існує спеціальна база МВС. Одна проблема - працює з запізненням у два тижні. Та й далеко не всі ломбарди притримуються цього правила - не брати у злодюжок.

"Ломбарди працюють з пересічними громадянами, і беруть в заставу звичайні речі, які можуть і належати клієнтові, і можуть бути вкрадені. Ломбарди, які цивілізовано працюють, вони в рамках системи управління ризиками виявляють таких людей і з ними не працюють. Інші ломбарди - їм цікаво будь-що", - розповідає член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Олександр Залєтов.

Загалом клієнтура ломбарду ділиться на три групи. Переважна більшість - чесні люди, яким потрібні гроші до зарплати. Двадцять відсотків позичальників - це алкоголіки, гравці та хронічні нероби, які виносять з дому все підряд. І ще двадцять відсотків - злодії. Вони не претендують на високу оцінку товару і шукають, де швидше його позбутися. Досвідчені оцінники визначають їх на око і теоретично можуть відмовити. Принаймні на це їх націлює менеджмент.

"Якщо хтось шукає свій пристрій, то ми повертаємо зі збитком для нас, тому що ми ж гроші видали", - підкреслює Соловйов.

Ломбард працює так, що прогоріти практично не може. На відміну від клієнта. Навіть коли вам пропонують лояльні умови, щоб ви повернулися.

Світлана Воронова працює оцінником три з половиною роки. Постійних клієнтів, а точніше їхні вироби, напам’ять знає.

"Деякі приходять по кілька разів на місяць, а деякі раз на два місяці. Деякі теж є постійними, але вони приходять раз на півроку. Більше тих, що з одним і тим же", - розповідає вона.

За даними експертів ломбардного ринку, 85% позичальників повертаються за своїм майном. І перезакладають його повторно.

Але скільки при цьому переплачують ломбардам? Адже, щойно ви підписали договір на заставу, вам в цей же момент починають нараховуватися відсотки. Від піввідсотка до 3 на день. В місяць виходить ще більше (27-93%). Це до тисячі відсотків річних. Всі товари, що ми носили в ломбард протягом нашого експерименту, загалом потягнули на три тисячі гривень. За місяць - максимальний строк кредитування під заставу - набігло ще півтори тисячі. Це і є головна хитрість короткострокових кредитів під заставу. Ви платите великі відсотки - непомітно. Втім, поки що, ломбардні гроші - це єдина альтернатива. Адже короткі, невеличкі і швидкі кредити банки не видають.