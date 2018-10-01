Профіцит платіжного балансу України скоротився майже в 8 разів

У серпні платіжний баланс зведений з профіцитом 27 млн дол.

Платіжний баланс України за січень-серпень 2018 року зведено з профіцитом 164 млн дол., що у 7,8 разу нижче профіциту за аналогічний період 2017 року на рівні 1,282 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в серпні платіжний баланс зведено з профіцитом 27 млн дол.

Негативне сальдо поточного рахунку становило 601 млн дол. у серпні і 2,091 млрд дол. - з початку року.

Приплив по фінансовому рахунку становив 625 млн дол. у серпні і 2,224 млрд дол. - з початку року.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за 2017 рік становив 2,566 млрд дол., що удвічі більше профіциту за 2016 рік, при цьому баланс було зведено з профіцитом третій рік поспіль.