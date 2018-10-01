НБУ запідозрив банк Тігіпка в незаконному переведенні в готівку 4 мільярдів

Кошти зняті за участю 23 юридичних осіб.

Національний банк України пояснив застосування до «Таскомбанку» штрафу на 6,08 млн грн і відсторонення від посади ряду топ-менеджерів у березні поточного року проведенням через фінустанову переведення коштів у розмірі близько 3,9 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті НБУ, регулятор отримав офіційне повідомлення про оскарження своїх рішень у судовому порядку, тому відповідно до Директиви Євросоюзу про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей оприлюднить підстави для прийняття цих заходів впливу.

Відзначається, що регулятор встановив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами-клієнтами банку готівки зі своїх поточних рахунків в розмірі близько 3,9 млрд грн на закупівлю вторинної сировини, при цьому банк встановив значно менші тарифи, ніж передбачено відповідним тарифним пакетом.

Частина з цих клієнтів були зареєстровані майже одночасно, 20 з них на дату держреєстрації мали незначний розмір статутного капіталу, частина мала спільних засновників.

Більшість готівки клієнти банку нібито платили фізичним особам, переважно з кримською реєстрацією, в тому числі деякі – фігуранти кримінальних процесах.

Ці фізособи нібито зібрали 612 000 тонн вторсировини, для перевезення якої потрібно 284 КамАЗи, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.

Також регулятор повідомив, що банк надав недостовірну інформацію.

Як відзначили в НБУ, банк вносив інформацію про зазначені операції в реєстр за ознаками обов'язкового моніторингу і направляв у спеціально уповноважений орган, однак у банку були відсутні підозри щодо відмивання коштів, клієнтам встановили пільгові тарифи і банк не відмовляв у проведенні операцій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в березні оштрафував «Таскомбанк» на 6,08 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу, а також прийняв рішення про невідповідність відповідальної за фінмоніторинг особи вимогам законодавства.

«Таскомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.