Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7 мільярдів більше, ніж продала

У тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс на 32,2%.

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-серпень 2018 року зведено з дефіцитом на рівні 6,814 млрд дол., що на 36,3% більше дефіциту за аналогічний період 2017 року в розмірі 5,0 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за вказаний період зріс на 32,2% - до 7,284 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами скоротився на 7,7% - до 470 млн дол.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2017 рік зведений з дефіцитом 2,625 млрд дол. проти 541,6 млн дол. профіциту за попередній рік.

Національний банк оцінив дефіцит зовнішньої торгівлі товарами та послугами України у 2017 році в 6,848 млрд дол., що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.