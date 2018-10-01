У ЄС сподіваються, що Україна зможе отримати цього року перший транш нової фіндопомоги

В Євросоюзі очікують, що Україна отримає достатнє зовнішнє фінансування, що в першу чергу залежить від Міжнародного валютного фонду.

У Європейському Союзі висловлюють сподівання, що Україна зможе отримати цього року перший транш нової макрофінансової допомоги від ЄС після підписання меморандуму про умови надання коштів.

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Про це в інтерв'ю УНІАН сказала заступник генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

Вона розповіла про головні очікування від України до кінця поточного року. "Я хотіла б побачити, як Україна отримає достатнє зовнішнє фінансування, що означає, що місія МВФ успішно завершить і зможе представити нову програму, яка знаходиться у процесі підготовки, своїй Раді директорів для схвалення. Також, що ми матимемо змогу схвалити перший транш (у рамках програми макрофінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 1 млрд євро - УНІАН) і виділити його", - сказала Матернова.

"По-друге, я дуже сподіваюся, що приватизація відбудеться… і ви зможете успішно здійснювати продаж окремих підприємств на прозорих аукціонах, тому що це створить можливості для надходження інвестицій", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Україна та Євросоюз підписали меморандум про програму макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані у зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.