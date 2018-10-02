Напередодні свого 25-річного ювілею банк «Південний» презентує оновлений логотип і новий корпоративний стиль. Вони покликані відобразити зміни, що відбуваються у фінансовій установі, і розроблені відповідно до сучасних тенденцій ринку та амбітних планів банку.

Процес оновлення корпоративного стилю є логічним продовженням масштабної програми трансформації, яка дозволить підвищити рівень сервісу, поліпшити якість продуктів і процесів, а також зміцнити позиції банку в роздрібному сегменті та сегменті МСБ.

Нова стратегія розвитку знайшла відображення як в оновленому дизайні, так і у використанні сучасних рішень для сервісу та просуванні послуг банку. Процес оновлення відділень банку «Південний» стартував у серпні 2018 року. Кілька відділень вже оновлено, інші – чекають своєї черги. Відповідно до плану, реконструкція буде проходити поетапно і торкнеться всіх представництв фінансової установи.

Нові відділення банку «Південний» відрізняються не тільки оновленим дизайном – тут реалізовані принципи сучасного підходу до банківського обслуговування. Для зручності клієнтів створені окремі зони обслуговування фізичних та юридичних осіб, виділена зона самообслуговування, яка працює в режимі 24/7.

«Протягом 25 років успішної роботи на ринку банк «Південний» завжди гідно приймав виклики часу,– зазначає Алла Ванецьянц, голова правління банку «Південний». – Ми вибороли лідерські позиції в корпоративному секторі і тепер активно зростаємо в роздробному секторі та МСБ. З початку 2018 року в банку реалізується комплексна програма змін, яка забезпечить виконання поставлених цілей. Ми прагнемо стати для українців найкомфортнішим вітчизняним банком».

Банк «Південний» – універсальний український банк, заснований у 1993 році, з головним офісом в Одесі. Банк пропонує широкий спектр послуг для бізнес-клієнтів та фізичних осіб на всій території України через регіональну мережу, яка на кінець червня 2018 року нараховувала 93 відділення в 19 регіонах України.