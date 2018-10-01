Держказначейство підрахувало, на скільки спорожніла казна

Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства у вересні скоротився на 21%. У порівнянні з показником на початок року залишок зріс у 4 рази.

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2018 року становив 21,388 млрд грн, що на 5,697 млрд грн, або на 21% менше за показник місяцем раніше.

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Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок у 4 рази вищий за показник на початок року, проте в 3 рази нижчий за показник на аналогічну дату минулого року.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 січня 2018 року становив 5,099 млрд грн, що в 2,8 раза нижче за показник на 1 січня 2017 року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.